Ahlat'taki depremler vatandaşları korkuttu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 saat arayla meydana gelen depremler vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesindeki 3.9 büyüklüğündeki ilk depremin saat 06.08'de yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Bu depremden yaklaşık 2 saat sonra meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ise saat 07.57'de Ahlat'ın Van Gölü açıklarında yerin 7 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

İlk depreme kimi vatandaşlarda uykusunda kimisi de namaz kılarken yakalanırken, ikinci depreme ise vatandaşlar işlerine giderken sokaklarda ve iş yerlerinde yakalandı. İlçede taksicilik yapan Behzat Sümer, ilk depreme uyurken yakalandığını söyledi. Sümer, "İlk depremde yatakta uyuyordum ve sallandım. Ben taksiciyim, daha sonra çarşı merkezine geldim. Kahvede oturmuş çay içiyordum, orada da sallandım ve ikinci depremi hissettim" dedi.

Depremi namaz kılarken hisseden Selçuklu Mahallesi Muhtarı Abdullah Deveci de, "Saat 06.08'de namaz kıldıktan sonra tespih çekiyordum. Depremi bayağı hissettik, bayağı sallandık" diye konuştu.

İlçe merkezinde fırın işletmeciliği yapan Hakan Gözel ise "Sabah fırında ekmek yapıyorduk. Bir anda sarsıntıyı hissettik, raflar hepsi sallandı. Şoka uğradık, birden kendimizi dışarı attık" dedi.