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Ahlat'taki kuş cenneti dondu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti şiddetli soğuklar nedeniyle dondu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti şiddetli soğuklar nedeniyle dondu.


Bir haftadır dondurucu soğukların etkisini gösterdiği ve hava sıcaklığının gündüz eksi 15 dereceye kadar indiği Ahlat'taki gölet ve bazı küçük şelaleler de dondu. Ahlat'ı etkisi altına alan soğuk havalar nedeniyle ilçenin Yamlar mevkiinde bulunan ve onlarca kuş türünün uğrak yeri olan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti'nin yüzeyi de buzla kaplandı. Yüzeyi buzla kaplanan kuş cennetinin doğal güzelliği havadan drone ile görüntülendi.


Onlarca kuş türünün uğrak yeri olan kuş cennetinin donması, çok sayıda kuşun sıcak bölgelere göç etmesine sebep olurken, gölün donmayan akarsu yatağında bulunan bazı kısımlarında ise az sayıda kuş türü yaşamını sürdürüyor.


Donan kuş cenneti doğal bir güzellik sunarken, bazı vatandaşlar da bu güzellikleri izleyerek ve fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor. İlçedeki vatandaşlardan Serkan Deveci, “İlçemizi kaç gündür etkisi altına alan soğuk nedeniyle kuş cennetimiz buzla kaplandı. Şu anda doğal bir güzellik hakim. Yazın burası daha güzel, ama bu görüntü de bir başka güzel oluyor” dedi.

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