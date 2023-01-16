Ahlat'taki kuş cenneti dondu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti şiddetli soğuk nedeniyle dondu.

Bir haftadır dondurucu soğukların etkisini gösterdiği Ahlat'taki gölet ve bazı küçük şelaleler dondu. Beklenen kar yağışının olmamasına rağmen Ahlat'ı etkisi altına alan soğuk havalar nedeniyle ilçenin Yamlar mevkiinde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti'nin yüzeyinin yüzde 80'i buzla kaplandı. Yüzeyi kaplanan kuş cennetinin doğal güzelliği havadan görüntülendi.

Onlarca kuş türünün uğrak yeri olan kuş cennetinin donması, çok sayıda kuşun sıcak bölgelere göç etmesine sebep olurken, gölün donmayan akarsu yatağında bulunan bazı kısımlarında ise az sayıda kuş türü yaşamını sürdürüyor. Donan kuş cenneti doğal bir güzellik sunarken bazı vatandaşlarda bu güzellikleri izleyerek ve fotoğraf çekerek arşivlerine katıyor.

İlçedeki vatandaşlardan Ahmet Yamlı, yıllardır bu bölgede yaşadığını belirterek, “Normalde kar yağdıktan sonra kuş cenneti buz tutardı. Yalnız yaklaşık 10-15 gündür aşırı soğuklardan dolayı bu yıl kar yağmamasına rağmen buz tuttu. Bizde gelip burada görüntüleri çekmek istedik. Gerek kuşları, gerek buzun görüntülerini fotoğraflamak için buraya geldik” dedi.