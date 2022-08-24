Ahlat'taki Malazgirt Zaferi kutlamalarına yoğun ilgi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü dolayısıyla Ahlat'ta kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 1071 Sultan Alparslan'ın otağının kurulduğu Ahlat'taki Çarho bölgesinde devam eden kutlamalar; halk oyunları, mehter takımı gösterileri, güreş müsabakaları ve okçuluk gibi etkinliklerle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Okçular Vakfı tarafından organize edilen etkinliklerin ikinci gününde Ahlat Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar illerin gelenek ve göreneklerini tanıtan 51 tematik çadırı dolaşıyor, oyun ve gösterileri büyük ilgi ile izliyor. Ayrıca vatandaşlara illerin yöresel tatları da ikram ediliyor.

Alanı ziyaret eden Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu toprağın çocuklarının, aynı toprağın çocukları olduğunu hissettiğini ve birlikte, beraberce, kardeşçe bu topraklarda yaşama iradesini bir kez daha bütün dünyaya haykırdıklarını söyledi. Yıldız, "Şüphesiz Malazgirt Zaferi büyük bir zafer. Bu zaferi anma etkinlikleri ile kutlamak, anmak bizim için büyük bir onur. Okçular Vakfı olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 6'ncısını gerçekleştiriyoruz. Hem Malazgirt'te hem Ahlat'ta 2 gündür devam eden etkinlikler bugün burada binlerce genç, yaşlı, kadın, erkek hiç fark etmeden geleneksel sporları deneyimliyorlar, izliyorlar. Atla, okla, güreşle burada tanışıyorlar. Türk Yıldızlarının gösterileri olacak. Aynı şekilde Malazgirt'te de aynı etkinlikler eş zamanlı devam ediyor. Burada 951 yıl önce kazanılan büyük bir zafer kutlanıyor. O zaferi o vatanı bize emanet eden şehitler, Sultan Alparslan başta olmak üzere anılıyor. Burada Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Roman'ıyla Boşnak'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu toprağın çocukları, aynı toprağın çocukları olduğunu hissediyorlar ve birlikte, beraberce, kardeşçe bu topraklarda yaşama iradesini bir kez daha bütün dünyaya haykırıyorlar. Yarın 25 Ağustos, Cumhurbaşkanımız Ahlat'a teşrif edecekler. Selçuklu kabristanını ziyaretleri ve orada duaların okunmasıyla ve yine buradaki etkinlikleri izleyecekler. Burada başta ata sporlarımız olmak üzere okçuluk, atlı okçuluk, cirit, güreş gibi sporlar olacak. Daha sonra Cumhurbaşkanımız, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bölge valilerimiz ve bölge belediye başkanlarıyla bir değerlendirme toplantısı yapacak. Çünkü artık burası devletin meselelerin konuşulduğu bir mekan olarak devletin bir merkezi. Dolayısıyla Ahlat, bin yıllık tarihi olan bir Selçuklu şehri. Biz hep diyoruz ki 1453, 1923, 1071 bütün bunları bir ve beraber olarak değerlendiriyoruz ve zaferlerimiz ortak diyoruz. Biz 1071'de 2071 hedefiyle Sultan Alparslan Malazgirtle, Ahlatla büyük Selçukluyuz. Zaferlerimiz bir, acılarımız bir bu toprağın çocuklarıyız. Türkülerimiz bir, bayrağımız bir, vatanımız bir. Bugün Ahlat meydanındayız. 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız tıpkı Sultan Alparslan gibi Ahlat'tan Malazgirt'e geçecekler. 26 Ağustos yine bir Cuma gününe denk geliyor. O zafer gününe denk geliyor. Hep birlikte Diyanet İşleri başkanımızın bir hutbe iradiyle beraber Cuma Namazı eda edilecek ve yılki anma etkinliklerimiz bu şekilde sona erecek" dedi.