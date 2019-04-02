Ahlat'taki öğretmenlere yönelik konferans

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik konferans verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı' çerçevesinde Ahlat'ta görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik konferans düzenlendi. Düzenlenen konferansta Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş, öğretmenlere “Öğretmenlere ve Yeni Nesillere Örnek Teşkil Edecek Ülkemizin Din Eğitimine, İlmî, Tarihî ve Kültürel Mirasına Katkıda Bulunan Bilim İnsanlarının ve Öncü Şahsiyetlerin Hayatlarının İncelenmesi” konulu konferans verdi.

Konuşmasına, eğitimde öncü şahsiyetlerden Mahir İz'in “Bir eğitim sisteminin kalitesi, eğitimcinin kalitesini geçemez” sözü ile başlayan Kuldaş, din eğitiminde temel kriterin “adanmış öğretmen olmak” olduğunu ifade etti. Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş, Asr-ı Saadet'ten Mus'ab bin Umeyr, yakın tarihimizden Nurettin Topçu, Mahir İz gibi eğitimin kanaat önderlerini örnek göstererek din eğitimcisinin sahip olması gereken özelliklere dikkat çekti. Kuldaş, “Bir din eğitimcisi, başta adanmışlık ruhuna sahip olmak üzere sürekli kendisini yenileyen, dünya dillerini konuşabilen, mazeret tanımayan, öğrencisiyle iletişimi kesmeyen, eğitimde aidiyet duygusu taşıyan, ihlas ve samimiyet sahibi bir öğretmen olma bilinciyle hareket etmeli” diye konuştu.

Kuldaş, yöneltilen soruları da cevaplayarak konuşmasını bitirdi.

Program sonunda Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kısa bir teşekkür konuşması yaparak, Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş'a tutkara tekniğiyle yapılmış tablo hediye etti.