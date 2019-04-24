Ahlat'taki tarihi yapılar ‘karekod' ile tanıtılıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Mezar Taşları ve tarihi yapılar ‘karekod' uygulamasıyla dijital ortamda Türkçe ve İngilizce olarak tanıtılmaya başlandı.

Açık hava müzesi konumunda bulunan Ahlat ilçesindeki tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımını yapmak amacıyla Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon birimi tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Teknik Destek Programı kapsamında Ahlat Belediyesi adına hazırlanan ‘QR Kod' projesi uygulanmaya başlandı. Proje ile Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak adlandırılan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı içerisinde ilk etapta kitabeleri okunan mezar taşları, kümbetler, kaleler, camiler ve hamamlar ‘karekod' uygulamasıyla akıllı telefon aracılığıyla Türkçe ve İngilizce yazılı ve görüntülü olarak tanıtılıyor. Proje kapsamında hazırlanan www.kutlusehirahlat.org.tr adresinde her bir esere ait linkler QR sisteminde ‘karekod' haline getirilerek metal plakalar üzerine basıldı. Plakalar eserler üzerine yerleştirilerek bilgi almak isteyenler cep telefonlarına indirdikleri QR kod okuma uygulaması ile metal plakadaki QR kodu okuttuklarında cep telefonlarına eser ile ilgili fotoğraf ve bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak geliyor, isteyen ziyaretçiler ise esere ait bilgileri Türkçe ve İngilizce olarak sesli olarak dinleyebiliyor.

“Ahlat'ı tanıtmada önemli çalışmalar yapıyoruz”

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kitabeleri okunan mezar taşlarında uygulanan karekod çalışmalarını yerinde inceledi. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Çoban, Ahlat'ın turizm anlamında çok ciddi anlamda mesafe kat ettiğini ve tanıtımda çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Çoban, “Gerek sakin şehir (Cittaslow), gerekse UNESCO turizm bantları çerçevesinde de buraya olan ilginin yoğunlaşması buradaki kültürel mirasımızla ilgili bir boyut. Bu kültürel mirasında bir an önce okunup vatandaşımızın da anlaşılabilir bir çeviriyle de elde etmesi gereken bir bilgi ağıydı. Bizde bunu en rahat şekle nasıl getirebiliriz çalışmasını yürütüyorduk ki her bir bireyin yanına bir insan vererek tarihi ve kültürel mirası anlatmasını sağlamaktan bir rehberle yürütmekten daha kolay olan bir dijital çalışmayı bir fırsat olarak gördük. Bu karekod çalışmasını da böyle bir çalışmanın ürünü olarak artık insanımıza hizmet edecek, buraya gelen yerli ve yabancı bütün turistlerimizin Ahlat'taki kültürel mirası okuma açısından sadece telefonundaki bir programı tarihi eserlere uygulamadığımız karekod çalışmasındaki levhanın üzerine tuttuğunda hem İngilizce hem de Türkçe olarak bütün çeviriyi, yani kısacası mezarlıkta yatan kişi hakkındaki bilgi, mezar ustası hakkında bilgi, tarihi ve hangi döneme ait olduğu gibi bilgilerin tamamını paylaşacak bir bilgi platformu oluştu. Ben şimdiden Ahlat'a gelecek insanlarımızın bu uygulamayı da telefonlarına indirerek gelmelerinde fayda görüyorum. İlçemizde de proje ofisimizle yürüttüğümüz bu çalışmanın çok hayırlı yeni bir çalışma olduğunu paylaşmak istiyorum. Selçuklu Mezarlığında okunan taşlarımızın, kümbetlerimizin ve diğer tarihi eserlerimizin tamamını bu karekod uygulamasına tabi tuttuk. Emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

“Karekod projesi Sakin Şehir (Cittaslow) kriterlerden biri”

Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birim Sorumlusu Necati Aktekin ise ‘karekod' projesinin, Sakin Şehir (Cittaslow) uygulamasının istediği kriterlerden biri olduğunu belirterek, “Biz ilk etapta Selçuklu Meydan Mezarlığında kitabeleri okunan 100 mezar taşının, kümbetlerimizin, kalelerimizin, Bayındır Köprüsü'nün karekod uygulamalarını hazırladık. İlk önce hazırlanan ww.kutlusehirahlat.org.tr adında bir internet sitesi hazırladık. Buraya kitabelerimizle ilgili tüm bilgileri, Türkçe ve İngilizce olarak yükledik daha sonra bunların linklerini karekoda dönüştürerek levhalara bastık ve bu levhalarımızı mezar taşlarımıza, kümbetlerimize monte edeceğiz. Cep telefonuna indirdiğimiz QR kod okuma uygulamasıyla bu sistemi çok rahat bir şekilde okutabiliyoruz. Cep telefonumuzu karekod levhalarımıza tuttuğumuzda o taşla veya eserle ilgili tüm bilgiler ekranımıza geliyor. Dilersek bunu sesli okuma sistemiyle sesli olarak dinleyebiliyoruz dilersek İngilizce olarak da sözlü ve yazılı olarak da okuyabiliyoruz. Bu sistemimizi ileriki aşamalarda kitabeler okudukça Mezarlığımızın tümüne yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Bu uygulama Türkiye'deki tüm tarihi eserlere uygulanmalı”

Mezarlık ziyaretçilerinden Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali İhsan Atalay da karekod uygulamasının çok güzel bir uygulama olduğunu ve Türkiye'deki tüm tarihi eserlere uygulanmasını gerektiğini söyledi. Atalay, “Şu an Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndayız. Ahlat Belediyesinin yapmış olduğu güzel bir uygulama ile karşılaştık. Mezar taşlarına karekod sistemi yerleştirilmiş ve bunu cep telefonumuza okuttuğumuz zaman telefonumuza direk o mezar taşıyla ilgili bilgiler yazılı ve sesli olarak mezar taşının ne olduğunu, kime ait olduğunu, ne zamana ait olduğuyla ilgili bilgiler veriyor. Bu uygulamayı yapan Ahlat Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu uygulamanın tüm tarihi eserlerde tüm tarihi yerleşim yerlerinde yapılmasını İnşallah bu öncü olur” dedi.