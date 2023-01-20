Ahlat'taki tekstil atölyeleri kadın istihdamına büyük katkı sağlıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde son yıllarda açılan tekstil atölyeleri kadın istihdamına büyük katkı sağlıyor.

Daha önceleri batılı şehirlerde bu işi yürüten iş insanlarının doğdukları şehirlere vefa borçlarını ödemek, kadın istihdamına katkı sağlamak ve tekstil sektöründe kentin potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla kurdukları tekstil atölyelerinde üretim son hızıyla devam ediyor. Kurulan tekstil atölyelerinde çalışan personelin yüzde 80 ile 90'ını kadınlar oluştururken, iş hayatına atılan kadınlar ise ayaklarının üzerinde durmanın onurunu yaşıyor.

“Kadın istihdamına önem veriyoruz”

İstanbul'da tekstil alanında faaliyet yürüttüklerini belirten tekstil atölyesi ortağı Fehmi Gündoğan, memleketleri olan Ahlat ilçesinde de istihdama katkı sağlamak ve tekstil sektöründe kentin potansiyelini açığa çıkarmak için 1 yıl önce tekstil atölyesi kurarak üretime başladıklarını söyledi. Gündoğan, “Firmamız bayan panduf, patik ve erkek boxser grubunda üretim yapmaktadır. Uzun yıllar İstanbul'da üretim yaptık ve ben Ahlatlı olarak doğduğum, büyüdüğüm topraklara ahde vefayı göstermek için geçen yıl burada bir oluşuma girdik. Çok şükür başarılı da olduk. Şu an için 70 kişi istihdam ediyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 90'ı kadın. Kadın istihdamına önem veriyoruz. Burada kurduğumuz tekstil fabrikamız bir entegre tesis. Sadece fason üretim değil, kendi kumaşımızı alıp kendi üretimimizi yapıyoruz. Nakışımız, baskımız, dikimhanemiz, lazerimiz, laminasyonumuz komple burada. Dışarıdan hiçbir destek ya da ürün almadan burada ürün üretmekteyiz” dedi.

İlçede faaliyet gösteren bir başka tekstil atölyesinin sahibi Saffet Kutas ise “Uzun yıllar İstanbul'da işletmecilik yaptım. Daha sonra kendi memleketimize döndük. Burada Ahlat'ta bu işin olmadığını gördük. İnsanların işsiz olduğunu gördük. Bu işletmeciliğe burada başladık. İlk başta 45 kişiyle başladık. Şu anki kapasitemiz 110 kişi. Bu çalışanların yüzde 80'i kadın. Kadın istihdamına ağırlık veriyoruz” diye konuştu.

“Kendi paramızı kazanıyoruz”

Tekstil atölyesinde çalışan kadınlardan Ebru Tiryaki de çalışıp kendi paralarını kazanmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “1 yıl oldu burada çalışalı. Çok memnunuz. Burası çok güzel bir istihdam alanı. Doğu'da bayanların çalışması zor bir durum. Buradaki çalışanların çoğu bayan ağırlıklı olduğu için çok memnunuz. Gelirimiz var, ailemize destek çıkıyoruz, kendimize destek çıkıyoruz. Kimseye bir muhtaçlığımız olmadan yaşayabiliyoruz” dedi.

“Kendi ayağımızın üzerinde durabiliyoruz”

Tekstilde çalışan Hülya Şarkbülbülü ise bir yılı aşkın sürededir çalıştığını ifade ederek, “Öncelikle bu iş yerini açan, iş verenlerime ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Benim gibi buranın çalışanlarının yüzde 90'ı bayan. Önceleri iş istihdamı yoktu burada, özellikle bayanlara hiç yoktu. Şu anda iş istihdamı var aile bütçesine de katkıda bulunuyoruz. Özgüvenimiz var, kendi ayağımızın üzerinde durabiliyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Diğer iş adamlarına da sesleniyorum. Memleketimize sahip çıkalım ve özellikle bayanlara böyle iş imkanları sunalım” diye konuştu.