Ahlat'tan Elazığ için yardım seferberliği

Bitlis'in Ahlat Belediyesi tarafından Elazığ için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar, belediye personelleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından paketlenerek araçlara yüklendi.

Giyim, gıda, ısıtıcı ve battaniyelerden oluşan yardım malzemeleri, Ahlat Belediyesi tarafından temin edilen 2 tır ve bir kamyona yüklenerek Elazığ'a gönderildi. Yardım için yola çıkan araçlar Başkan Çoban ve beraberindeki vatandaşların dualarıyla uğurlandı.

Başlatılan yardım kampanyası hakkında açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, “Öncelikle Elazığ ve Malatya'da gerçekleşen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun. Müslüman bir toplumun bugünü dayanışma günüdür. Her bir nefer üzerine düşeni Allah için yapmak durumundadır. O kardeşlerimizin yaşadıklarını empati yaparak her birimiz hayatımızda onların yaşadığı gibi düşünmek mükellefiyeti ile hareket etmeliyiz. Devletimiz her bir noktaya ulaşarak gerekli müdahaleyi yaptı. Fakat bunu unutmayalım, evleri yıkılmayan ama evlerine giremeyen binlerce vatandaşımız var. Bizde bu sıkıntıları soğuk kış gününde vatandaşlarımızla paylaştığımızda hiçbir vatandaşımız bizi yalnız bırakmadı. Bu nedenle tüm Ahlatlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Patates üreten patates verdi, bakkalı gıda verdi, battaniye verildi, ısıtıcı gibi birçok malzemenin yanı sıra çiftçilerimiz sağ olsun 50 ton patates yardımında bulundu. Vatandaşlarımızın koliler halinde gıda getirdiğini gördük. 1 araç hesaplarken 3 tır ile yola çıkıyoruz. Belediyemizin bu çağrısına kulak vermeleri samimiyetle gösteriyor ki bu millet hiçbir şer grubunun oyununa fırsat vermez. Birliğine dirliğine ziyan getirmez. Devlet millet elbirliğiyle görüyorsunuz; Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, teşkilatlarımız tamamen oradalar. Elbirliğiyle dayanışma içerisindeler. Bizde burada aynı örneği sergiliyoruz. Rabbim orada afet yaşayan tüm kardeşlerimize acil şifalar ihsan etsin. Bizlerde kardeşlerimizin yaralarını sarmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bununla sınırlı kalmayacağız. İhtiyaç olması halinde tekrar yardım yapmaya hazırız. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.