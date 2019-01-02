Ahlat'tan kartpostallık manzaralar

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi yapıların karla bütünleşmesi, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Kar yağışı sonrası beyaz örtüye bürünen Ahlat'taki tarihi eserler ziyaretçilerini bekliyor.

Karla ayrı bir güzelliğe bürünen Ahlat'taki Emir Bayındır Kümbeti, Hasan Padişah Kümbeti, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi, tarihi mağara evler ile dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Kışın farklı bir güzelliğe bürünen Ahlat'taki tarihi mekanları yazın olduğu gibi kışın da binlerce kişi ziyaret ediyor. Özellikle doğa ve manzara fotoğrafçılarının büyük ilgi gösterdiği tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığına kışın bile ilçe dışından ziyaretçi geliyor.

“İnanılmaz kış manzaraları mevcut”

Bitlis Fotoğrafçılar Derneği (BİFOD) Başkanı İskender Selçuk, kışın ayrı bir güzelliğe bürünen ilçedeki tarihi mekanları soğuğa aldırış etmeden fotoğraflamaya çalıştıklarını söyledi. Selçuk, “Boş zamanlarımızda arkadaşlarımızla birlikte fotoğraf çekiyoruz. Kar yağışından dolayı Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığına geldik. Karın verdiği güzel manzaralar ve kartpostallık görüntüler var. İnanılmaz kış manzaraları mevcut. Bütün amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarını Ahlat'a bekliyoruz” dedi.

Ahlat'ta fotoğraf sanatıyla uğraşan Bahadır Çapan da, kar yağışı sonrası oluşan doğal güzelliklerin kartpostallık görüntüler oluşturduğunu ifade ederek, “Ahlat'ta kışın kar yağınca güzel görüntüler oluşuyor. Bizde fotoğrafçılar olarak özellikle tarihi mekanları fotoğraflamaya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ahlat'ın karlı görüntüsü ayrı bir güzel”

Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğretmenlik yapan Yusuf Konak ise, İstanbul'dan kendisini ziyarete gelen anne ve babasını Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığına getirdiğini söyledi. Konak, “Ahlat'ın karlı görüntüsü ayrı bir güzel. Yazın fotoğraflarda görmüştük buraları, fakat kışın beyaz örtüye büründüğü için daha güzel gözümüze geldi. Annem ve babamda buraya geldikleri için çok sevindiler. Onları ecdat yadigarı bu güzel mekanlara getirdiğim için çok sevindiler. Mezarlığa girer girmez dualarla karşıladılar şehitlerimizi, sonra beraber fotoğraf çektik. İyi ki de Bitlis'teyim, iyi ki de Güroymak'ta öğretmenim” diye konuştu.