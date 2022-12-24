Ahlat'tan kuru fasulye ihracatı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüzde 50 devlet desteğiyle kurulan kuru fasulye paketleme tesisinde işlenen ve paketlenen kuru fasulyeler Türkiye ve yurt dışı pazarına sunuluyor.

Ahlat ilçesinde 2017 yılında Örkenler Grup tarafından yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan tesiste, Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerindeki çiftçilerin ürettiği kuru fasulye tesiste işlendikten sonra paketlenip, Türkiye'nin 81 iline ve yurt dışı pazarına gönderiliyor. Örkenler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Örken, 2 bin 500 metrekare kapalı, 10 bin metrekare açık alan üzerinde kurdukları tesiste bölge çiftçisinin organiğe yakın ürettiği kuru fasulyeyi işleyip paketleyerek yurt içi ve yurt dışı pazarına sunduklarını söyledi. Örken, “Tesisimiz 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma projesi ile yapıldı. Günlük 100 ton işleme kapasitemiz var. İlimiz ve çevre ilçelerimizde yetişen kuru fasulyeyi tarlada hasat edildiği şekilde çiftçilerimizden alıyoruz. Aldığımız kuru fasulyeleri getirip tesisimizde işleyip, paketleyip Türkiye'nin hemen hemen her bölgesine ve yurt dışına ihracat yapıyoruz. Tesisimizde yıllık 10 ile 15 bin ton arasında ürün paketleyip pazara sunuyoruz. İl genelinde 35 ile 40 bin ton arasında kuru fasulye üretimi oluyor. Bunun yüzde 50'sine yakınını biz tesisimizde işleyip, paketleyip farklı 2 marka adı altında Türkiye ve yurt dışı pazarına sunuyoruz. Tarladan alınan ürünleri tesisimize getirip 3 milimetre halinde sınıflandırıp farklı ambalajlarda paketledikten sonra pazara sunuyoruz. Türkiye'nin yüzde 12'lik yemeklik kuru fasulye ihtiyacını ilimiz karşılıyor. Rakımdan ve iklimden farkından dolayı Ahlat kuru fasulyesi organiğe yakın olmasından dolayı çok tercih ediliyor. Yetiştirilen bütün ürünler çok kısa bir süre içerisinde tükeniyor. Ahlat kuru fasulyesine hem yurt içinden hem yurt dışından çok rağbet var. Taleplere bazen yetişmekte zorlanıyoruz. Tesisimize gelen bütün ürünler yıl içerisine yayılmadan 3 ay içerisinde pazarlıyoruz” dedi.