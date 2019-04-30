Ahşap ustasından Devlet Bahçeli'ye özel tuğralı tablo

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki ahşap ustası Osman Gülsar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli için özel tuğralı tablo yaptı.
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ahşap ustası Osman Gülsar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli için özel tuğralı tablo yaptı.
Ahşap oyma ustası Osman Gülsar, ceviz ağacından yaptığı Osmanlıca Devlet Bahçeli yazan ahşap tabloyu, parti genel merkezinde MHP Lideri Bahçeli'ye takdim etti.
Aldığı hediye karşısında mutluluğunu dile getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahlatlı ahşap oyma ustası Osman Gülsar'a teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.