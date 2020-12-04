İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den Ahlat'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, beraberindeki heyetle Bitlis’in Ahlat ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, beraberindeki heyetle Bitlis'in Ahlat ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.


Muş'tan karayolu ile Ahlat'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ilk olarak yeni binasına taşınan AK Parti Ahlat İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Buradaki ziyarette AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan ve yönetimine yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, daha sonra Ahlat Belediyesine geçti. Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban tarafından ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilen Demiröz, daha sonra belediyede planlanan toplantıya katıldı.


Ahlat Belediyesinde yapılan toplantıya Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve ilgili birim amirleri de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.