AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: “4 partinin amacı Türkiye'nin istikrarını bozmak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, biraya gelen ancak birbirine benzemeyen 4 partinin tek amacının Türkiye'nin istikrarını bozmak olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, AK Parti Tatvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Geylani ve parti temsilcilerinin katılımıyla Tatvan ilçesindeki bir restoranın toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti hükümeti olarak yaptıkları bazı icraatlardan bahseden Yılmaz, Millet İttifakı'nı eleştirdi. Yılmaz, “Türkiye'deki saflaşmayı takip ediyorsunuz. Bir tarafta Cumhur İttifakı var, AK Parti var, diğer tarafta ise birbirine benzemeyen 4 tane parti var. Adeta birbirine yapıştırmak suretiyle bir araya getirilen bir yapılanma var. İsimlerini saymayalım, 4 partiyi biliyorsunuz. Normalde bunlar bir araya gelirler mi? Normalde gelmemeleri lazım. Peki ne için bir aradalar. Hangi kuvvet onları bir araya getiriyor? Bu soruyu sormamız lazım. Bu dörtlü grup sizce Türkiye'yi yönetebilir mi? Türkiye'nin sorunlarını aşabilir mi? Böyle bir potansiyel görüyor musunuz? Gerçekten yok. O zaman bunların amacı ne? Bunların amacı şu: ‘Türkiye'nin istikrarını bozmak.' Mevcut bir iktidarımız var, Cumhurbaşkanımızı seçtik, hükümeti seçtik. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra dört buçuk sene artık seçim yok. Bu memlekette uzun bir seçimsiz sürece giriyoruz. Bu bir fırsat penceresidir. Yeni reformlar yapmamız için, yeni atılımlar için, demokraside, ekonomide ve birçok alanda birtakım yeni adımlar atmak için bu bir fırsat penceresidir. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz eyvallah. Bir kavgada 10 yumruk atarsanız 2 yumrukta size isabet eder. Bu kadar badire yaşarken bazı sıkıntının yaşanması da normal” dedi.

“Türkiye'yi güçten düşürmek için 31 Mart'ı son bir fırsat olarak görüyorlar”

Türkiye'yi güçten düşürmek isteyenlerin 31 Mart'ı son bir fırsat olarak gördüğüne dikkat çeken Yılmaz, “Ama artık bu seçimden sonra Allah'ın izniyle bu virajı daha geçip düze çıkacağız ve toparlayacağız. Ekonomimizle ilgili tedbirler alıyoruz, yeni bir takım yol haritaları tedbirler ve reformlar hayata geçireceğiz. Diğer alanlarda yine yeni bir sistemimiz var. Daha hızlı ve daha etkili bir şekilde vatandaşımıza hizmetler sunacağız inşallah. Ve Allah'ın izniyle bu önümüzdeki süreci son derece faydalı bir şekilde değerlendireceğiz. Ama biz bunu bildiğimiz gibi Türkiye'yi sevmeyenler de bunu görüyor. Türkiye'yi güçten düşürmek isteyenler de bunu görüyor. Onlar için de 31 Mart son bir fırsat. Türkiye'nin istikrarını bozmak için, gidişatını bozmak için, Türkiye'yi güçten düşürmek için 31 Mart'ı son bir fırsat olarak görüyorlar. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin, Cumhur ittifakının oyu düşerse, hemen ertesi gün başlayacaklar hükümete saldırmaya, Türkiye'nin istikrarına saldırmaya. Bizim buna müsaade etmemiz lazım” diye konuştu.

“Huzur ve güven ortamı olmadan hiçbir şey olmaz”

Bölge için huzur ve güven ortamının gerekliliğine ve önemine dikkat çeken Yılmaz, "Burada bulunanlar Tatvan'ın gerçek sahipleridir. Önümüzdeki hafta bugün oy kullanacağız. 5 sene rahat uyumamız için, 5 gün koşturup uyumayalım. Burada farklı bir sonuç ortaya çıkarsa, 5 yıl rahat uyuyamayız. Huzur ve güven ortamı olmadan olmuyor. Biraz gecikmeli olsa da devlet işleri yürüyor. Huzurun olmadığı yerlere sermaye gelmiyor. İşletmeler gelip burada yatırım yapmıyor. Yatırım ortamı denen bir kavram var. Fiziki altyapı, üniversite, yetişmiş insan gücü, teşvikler olmalı. Huzurun olduğu yere başkası gelip yatırım yapmazsa beyin göçü olur" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantının ardından ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Ziyaret ettiği esnaflarla sohbet edip, “hayırlı işler” dileyen Yılmaz daha sonra ise partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinin ardından ilçedeki programını tamamlayarak ilçeden ayrıldı.