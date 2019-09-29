AK Parti'li Milletvekili Kiler, hakkındaki iddialara cevap verdi

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan cezaevi personel alımı ile ilgili sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında yayınlanan iddialara cevap verdi.

Ahlat'taki cezaevi için yapılacak olan personel alımı hakkında bir mahalle toplantısında yaptığı konuşmasının çarpıtıldığını ve sosyal medya ile bazı televizyon kanallarına farklı şekilde servis edildiğini belirten AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, konuyla ilgili ziyaret amaçlı geldiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde açıklamada bulundu.

Ahlat cezaevi personel alımı için KPSS puanı ve şartları uygun 450 Bitlislinin başvuru yaptığını kaydeden Kiler, Türkiye genelinden yapılan başvuru sonucu değerlendirmeye alınan bin kişiden 450'sinin Bitlisli olduğunu ve bunların KPSS puanlarının yeterli olduğunu söyledi.

Ahlat cezaevi için yapılacak olan personel alımı ile ilgili kurduğu cümlelerin çarpıtılarak başka yere çekildiğine dikkat çeken Milletvekili Kiler, "Ahlat Cezaevi ile ilgili personel alımı, 2 gündür sosyal medyada birilerinin çok çarpıttığı bir konu haline geldi. Aslını ben anlatayım. Ben o gün dediğimin, bugün de arkasındayım ve yarın da aynı şeyi söylerim. Ben Bitlis'in milletvekiliyim, 17 yıldır bu şehri, bu şehrin insanı temsil eden ve hakkını, hukukunu koruyan bir milletvekiliyim. Ahlat'ta açılacak olan bir cezaevi var ve ben geçen gün mahalle toplantısında dedim ki, Ahlat'ta bir cezaevi açılacak ve açılacak olan bu cezaevine 240 personel alınacak. Bunun içinde gardiyan, şoför, aşçı, temizlikçi vs. alınacak. Ama tamamı KPSS ile alınacak. Bu KPSS ile alınacak olanların içerisinde Bitlisli de var, Bitlis'in dışından ve Türkiye'nin her tarafından başvuran insanlar da var. Geçen haftaki TUİK verilerine göre Türkiye'nin en fakir ve işsizliğin en çok olduğu bir şehir. Bu durumu bakan beye de söyledim ve dolayısıyla burada kahve köşelerinde oturan genç kardeşlerimiz için ben bunu istedim. Benim söylediğim, KPSS dışından alım değil. KPSS'ye girenler arasında aynı puanları alanlar içerisinden 240 kişi alınacaksa bin kişiyi çağırıyorlar. Mülakat yapılıyor ve çağrılan o bin kişi içerisinde aynı puanı alan ve şartları uygun olan 450 Bitlisli var. Bitlis'ten yapılmış olan bu 450 başvurunun tamamı aynı puanı almış ve şartları da uygun. Ben de dedim ki, bunların tamamını biz Bitlis'ten almak istiyoruz. Yani Türkiye'nin farklı illerinden gelip de, Bitlis gibi fakir bir şehirde çalışacağına, Bitlis'te olan ve aynı puanı almış fakir ailelerin çocuklarını alalım ki, buradaki gençler kahve köşelerinden kurtulsun. Ben bunu dedim, ama tabii ki bunu birileri farklı şekilde sosyal medyaya yansıttı ve televizyonlara servis etti. Evet, ben o gün, şuan dediklerimi söylemiştim. Yarın da aynı şeyi haykırarak söylüyorum ki, KPSS puanı yeterli olan bu şehrin çocukları alınsın. Gençlerimiz kahve köşelerinden kurtulsun ve evine, çoluk çocuğuna ekmek ve aş götürebilsin” dedi.

KPSS'siz alım olmayacağının altını çizen Milletvekili Kiler, “Biz KPSS'siz insanları alacağız demedik, bizim ricamızla birileri alınsın demedik. Bitlis il merkezi ve bağlı ilçelerden başvuran, puan ile şartları yeterli olan 450 kişi içerisinden, siyasi fikri ve düşünceleri gözetmeksizin 240 kişi alınsın dedik. Başka illerden gelip burada 6 ay çalıştıktan sonra tayin isteyip gitmesin dedik. Baradakiler alınsın, burada çalışsın ve burada yaşasın. Benim bakan beyden arzum ve ricam buydu. Ama biz sanki farklı bir talepte bulunmuşuz gibi yansıttılar. Ben Bitlis için ve Bitlis'te yaşayan herkes için doğru olanı yaptım, doğru olanı söyledim. Ben o gün de bunu demiştim ve bugün de söylüyorum, söylediklerimin de arkasındayım” diye konuştu.