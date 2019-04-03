AK Parti'nin yeni belediye başkanından teşekkür ziyareti

AK Parti'nden Bitlis Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanglay, esnafı gezerek teşekkür etti.

Çarşı merkezinde AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve partililerle beraber esnafı gezen Tanglay, hepsine tek tek teşekkür etti. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullag Tanglay, en büyük makamın halkın gönlü olduğunu ifade ederek, “Çarşı esnafımızı ve hemşehrilerimizi selamladık, hasbıhal ettik. Bizim için en büyük makam, onların gönüllerinde edindiğimiz yerdir. Sizler bizim sevdamız, baş tacımızsınız. Bende Bitlis Belediye Başkanı olarak 5 yıl boyunca bu memlekete ve halkıma hizmet etmekten gurur duyacağım” dedi.