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Akıl ve zeka oyunlarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay, akıl ve zeka oyunlarında Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ekrem Oruk, öğretmen ve öğrenciler Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret ettiler. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ziyarette akıl ve zeka oyunlarında Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Ziyaretten duyduğunu memnuniyeti ifade eden Vali Çağatay, öğrencilere başarılar diledi.

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