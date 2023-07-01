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Aktivistlerden Nemrut Kalderası için farkındalık etkinliği

Bitlis’te biraraya gelen gönüllü aktivistler, Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderasındaki kirliliğin önlenmesi ve farkındalık için etkinlik düzenledi.

Bitlis'te biraraya gelen gönüllü aktivistler, Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderasındaki kirliliğin önlenmesi ve farkındalık için etkinlik düzenledi.


Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nin (BİGACEM) 2023 yılını tanıtım yılı ilan ettiği Nemrut Dağı ve Krater Gölü için farkındalık etkinlikleri devam ediyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut, özellikle yaz aylarında gelen ziyaretçi ve piknikcilerin bıraktığı çöpler nedeniyle kirlilik sorunu yaşıyor. Yaşanan kirliliğe dikkat çekmek isteyen gönüllü aktivistler ise kirliliğe dikkat çekerek farkındalık etkinliği düzenledi. Kaldera zirvesinde biraraya gelen gönüllü aktivistler krater girişinde gelen ziyaretçilere çöplerini geri getirmeleri için çöp poşeti ve eldiven dağıttı. Etkinlik çerçevesinde kalderayı ziyarete gelen ziyaretçilere etkinlik ve amacıyla ilgili bilgilendirmede de bulunan aktivistler hem temizliğe hem de doğal güzelliğe dikkat çektiler.

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