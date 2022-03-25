AKUT Bitlis İl Temsilciliği törenle açıldı

AKUT Bitlis İl Temsilciliğinin açılışına Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, 13 ilin AKUT temsilcisi, protokol üyeleri ve AKUT Bitlis İl Başkanı Fevzi Epözdemir katıldı. Burada konuşan Başkan Mehmet Emin Geylani, AKUT temsilciliğinin hayırlı olmasını dileyerek, “Tüm doğal afetlerde ve yaşanan olumsuz durumlarda doğru ve etkin arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştirme hedefiyle kurulmuş ve doğal afetlerde de her zaman önde yer almış olan AKUT'un 28. temsilciliğinin memleketimizde açılmasından gurur duyuyoruz. AKUT'un daha iyi fiziki imkanlarla çalışabilmesi ve eğitimlerine devam edebilmesi için gerekli adımları birlikte atacağız. Gönüllü organizasyonları memleketimizde yaygınlaştırmalıyız. Arama kurtarma gibi faaliyetlerde AKUT ile birlikte sivil alandaki çalışmaları artırmak istiyoruz. Bu tür çalışmaları Tatvan Belediye Başkanı olarak teşvik ediyorum. Tatvan Belediyesi olarak gerek yerelde gerekse de ülkemizin her köşesinde milletimizin en zor günlerinde yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ise Tatvan'da açacakları 28. temsilciliğin ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, “Çalışmalarımıza ilk günden beri destek veren Geylani Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızın gönüllülük vurgusunu çok kıymetli buluyoruz. Bizler de bu alanda daha çok destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AKUT Bitlis İl Temsilcisi Fevzi Epözdemir de, temsilciliği açmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Yoğun girişim ve emeklerin ardından temsilciliği açmanın gururunu yaşıyoruz. En zor zamanlarında vatandaşların yanında olmaya gayret göstereceğiz. Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani ilk günden beri bizlere destek veriyor. Bu konuda bize değer veren bir başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ve belediye başkanımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından temsilciliğin açılışı yapıldı.