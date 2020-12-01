AKUT'tan Başkan Geylani'ye ziyaret

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bitlis Temsilciliği yetkililerini ağırladı.

Başkan Geylani'yi ziyaret eden Dernek Başkanı Fevzi Epözdemir ve dernek üyeleri, derneğin faaliyet ve projeleri hakkında Geylani'ye bilgi verdi. Türkiye genelinde 28'inci temsilciliği Tatvan'da açılan AKUT'un Bitlis İl Başkanı Epözdemir, ayrıca derneğe çalışmalarında sağladığı katkılardan ötürü de Geylani'ye teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Geylani de, AKUT'un üstlendiği misyon gereği çok önemli bir yerde olduğunu belirterek, her zaman destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

AKUT ekibi, ardından Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz'ı ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirdi.