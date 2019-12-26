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Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı

Van Gölü’nün Adilcevaz ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, yaralananların ise tedavileri hastanelerde devam ediyor.

Van Gölü'nün Adilcevaz ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, yaralananların ise tedavileri hastanelerde devam ediyor.


Sabah saat 02.30-03.00 sıralarında Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde 7 kişi hayatını kaybederken, kurtarılan 64 kişinin ise Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerde tedavileri devam ediyor.

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