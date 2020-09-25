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Ampute futbol teknik heyetinden Kaymakam Dağ'a ziyaret

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları için Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Ampute futbol teknik heyeti, Kaymakam Fikret Dağ’ı ziyaret etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları için Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Ampute futbol teknik heyeti, Kaymakam Fikret Dağ'ı ziyaret etti.


Ampute Futbol Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz, Ampute Merkez Hakem Kurulu Başkanı Abdullah Ayar, Ampute Disiplin Kurulu Başkanı Tacar Çağlar, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak ile beraber makamında ziyaret ettikleri Kaymakam Fikret Dağ'a ev sahipliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.


Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ da, ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür ederek, Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakalarının Ahlat'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karşılıklı görüşmeler ve sohbetlerden sonra Ampute futbol teknik heyeti Kaymakam Fikret Dağ'a plaket takdim ederken, Kaymakam Dağ ise misafirlerine Ahlat bastonu hediye etti.

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