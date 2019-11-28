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Anadolu Gençlik Derneğinden Rektör Yardım'a ziyaret

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan ve beraberindeki heyet, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.


Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Yardım, ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti. Yardım, konuklarıyla bir süre sohbet etti.


Ziyaret sonunda Rektör Prof. Dr. Yardım, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan'a çini tabak hediye etti.


Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Prof. Dr. Zeki Argunhan'ın da hazır bulunduğu ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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