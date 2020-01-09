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Anaokulu öğrencilerinden ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteği

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ergezen Anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler, değerler eğitimi kapsamında kendi aralarında hazırladıkları erzak kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ergezen Anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler, değerler eğitimi kapsamında kendi aralarında hazırladıkları erzak kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.


Yapılan etkinlik hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ergezen Anaokulu Müdürü Murat Gencer, “Veren el, alan elden üstündür” Hadis-i Şerifi kapsamında bu haftaki ünitelerinin “Yardımlaşma ve Paylaşma” olduğunu belirterek, “Bu kapsamda çocuklarla etkinlikler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Eğitim öğretimde en etkili yöntem yaşayarak öğrenmektir. Hem çocuklarımıza yardımlaşma ve paylaşmanın hazzını tattırmak hem de imkanı dar gelirli bir ailemize yardımcı olabilmek için erzak kolisi hazırladık. Çocuklarımızın bu duyguyu yaşayarak oluşturdukları yardım kolilerini sahiplerine ulaştırdık” dedi.

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