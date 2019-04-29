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Anaokulu öğrencilerinden renkli etkinlik

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Sahil Anaokulu öğrencileri, okulöncesi eğitime dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sahil Anaokulu öğrencileri, okulöncesi eğitime dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.


Aileleri ve öğretmenleri ile birlikte ilçe merkezindeki Yaşam Alışveriş Merkezi önünde toplanan çocuklar, pankart açarak yürüyüş yaptı. Ellerinde “eğitime geç kalma, okulöncesinden başla”, “çocuğun önünü açın, geleceğe ışık saçın”, “çocuğunu yaşıtlarından ayırma”, “çocuğumu seviyorum, anaokuluna gönderiyorum”, “okulöncesi, yarının sesi”, “çocuk bugünün yarını, yarının umududur” pankartları ile yürüyüş yapan çocuklar, okulöncesi eğitime dikkat çekti.


Etkinlik kapsamında çeşitli gösteriler sunan minik öğrenciler, büyük beğeni topladı.

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