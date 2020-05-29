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Arazide bitkin bir halde bulunan yavru Kurt, tedavi altına alındı

Bitlis’in Hizan ilçesinde jandarma personeli tarafından arazide bitkin bir halde bulunan yavru Kurt’un, bakım ve tedavisinin yapılması için yetkililere teslime dildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde jandarma personeli tarafından arazide bitkin bir halde bulunan yavru Kurt'un, bakım ve tedavisinin yapılması için yetkililere teslime dildi.


Hizan İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, günlük faaliyetleri kapsamında arazide bitkin bir halde bulunan yavru Kurt, buldular. Bitkin halede bulunan yavru Kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14.Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslime edildi. Yavru Kurt'un bakım ve tedavisinin yapılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne gönderilecek.

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