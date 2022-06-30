Arıcılara ekipman desteği

Konuyla ilgili bilgi veren Bitlis'in Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğü, "İlçemizde gezgin arıcılığı geliştirmeye yönelik ekipman desteği ve yeniden arıcılık mesleğine aktif dönüş yapmak isteyen AKS (Arıcılık Kayıt Belgesi) veya arıcılık belgesi olan arıcılara ise 30 adet arılı kovan desteği proje ön çalışması yürütülmektedir. Yüzde 30 çiftçi katkılı olarak planlanan proje ön çalışması için 7 Temmuz 2022 tarihine kadar ilçe müdürlüğümüze bekleriz. Zahmet bizden emek sizden, durmadan üreten bir ilçe olmamız ümidiyle. Tüm üreticilere bol bereketli kazançlar diliyoruz” denildi.

Aynı zamanda, ilçede gezgin arıcılık yapan üreticileri ziyaret ettiklerini de belirten açıklamada, “İlçemizde gezgin arıcılık yapan ancak mesleğin zorlukları ile de uğraşmak zorunda kalan arıcılarımızı ziyaret ederek bölge florasını daha aktif kullanmak için bilgi alışverişinde bulunduk. Doğanın korunmasında ve çeşitlenmesinde önemli olan ve tozlaşma/döllenme evresinin olmazsa olmazı arılarımızı koruma ve ilçe arıcılığını geliştirip artırmak amacıyla yapılabilir projeleri değerlendirdik. Bu çerçevede arıcılık faaliyetini yürüten veya arıcılık yapmak isteyen üreticilerimizi ilçe müdürlüğümüze bekleriz” ifadeleri kullanıldı.