Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve ‘kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü son misafirlerini ağırlıyor.

Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan bin 657 hektar alana sahip Arin Gölü, havaların soğumasıyla eski cıvıltısını yavaş yavaş kaybediyor. İlkbahar ve yaz döneminde flamingolar başta olmak üzere onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, havaların soğumasıyla misafirlerini teker teker uğurladı. Kar yağışı öncesi son misafirlerini ağırlayan Arin Gölü, kış mevsimi ise buz tutması nedeniyle çevre köylerdeki gençler için oyun alanı haline geliyor.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Üyesi Derya Çelik, yaz dönemi Arin Gölü'nün misafirlerinin çok olduğunu belirterek, “Arin Gölü bir kuş cennetidir. Yazın flamingolar başta olmak üzere buraya onlarca kuş türü göç yoluyla geliyor. Havaların soğuduğu bu aylarda ise kaz başta olmak üzere az sayıda kuş türü burada kalıyor. Ocak ayında ise tamamen donan göl, bu sefer gençler için eğlence ve oyun alanı oluyor” dedi.