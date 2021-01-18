Arızayı gideren ekiplerin hayvan sevgisi

Ş. (VEDAŞ) ekipleri, buradaki köpekleri kendi elleriyle beslemeyi de ihmal etmedi.

VEDAŞ arıza ekipleri, ihbarı değerlendirip arızayı giderdikten sonra barınaktı köpekleri belediyenin verdiği yem ve mamalarla besledi. Arıza Koordinatör Mühendisi Samet Tan, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile vatandaşların kesintisiz enerji alması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde tüketicilerimize kesintisiz enerji sağlamak için görev başındayız. Bitlis Belediyesinin köpek barınağındaki aydınlatma arızası için olay yerine geldik. Arızamızı giderdik. Arkadaşlarımızla birlikte buradaki köpekleri severek, onları besleme fırsatı bulduk. Bu soğuk kış günlerinde onları yalnız bırakmadık. Doğayı ve hayvanları korumak tüm insanların görevidir” dedi.

Bitlis Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ercan Çağlayan ise “Belediyemize ait hayvan barınağımızda hafta sonu aydınlatma direğimizdeki arıza için gelen VEDAŞ ekipleri, arızayı giderdikten sonra köpekleri kendi elleriyle beslediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.