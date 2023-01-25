Arpet Şelalesi kısmen buz tuttu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Arpet Şelalesi dondurucu soğukların etkisiyle kısmen dondu.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan soğuk hava, Bitlis'te de etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Tatvan ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Güzeldere Vadisi'nde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Arpet Şelalesi de kısmen dondu. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsü, kışın ise hem çevresindeki kar örtüsü hem de donduğu için oluşan buz sarkıtları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken Arpet Şelalesi, kısmen buz tutarak seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Özellikle son bir haftadır etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluşan Arpet Şelalesi, vatandaşların dikkatini çekiyor. Şelaleyi yakından görmek için araçlarından inen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekerek manzaranın tadını çıkarıyor.

“Kartpostallığı andıracak kadar güzellikte bir şelale”

Şelalenin güzel görüntü oluşturduğunu söyleyen Rojan Tüzer, “Aracımız ile seyir halindeyken Arpet Şelalesi'nin önünde durduk. Arpet Şelalesi kartpostallığı andıracak kadar güzellikte bir şelale. Bizde önünde durarak fotoğraf çekelim dedik. Güzel manzarasını kendimize birer anı olarak saklamak istedik. Memleketimize bu yıl kar yağmadı. Kar yağmamasına rağmen şelalenin bir kısmı soğuk hava şartları ile buz tutmuş durumda. Ona rağmen çok güzel bir görüntüsü var. Kartpostallık bir görünüm veriyor. İnsanların buradan araçları ile geçerken durup fotoğraf çekmelerini öneririz” dedi.