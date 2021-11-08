ASAD Derneği: “Van Gölü S.O.S. veriyor”

Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD), Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün acil durum sinyali vermeye başladığına dikkat çekti.

Van Gölü'nün son durumuyla ilgili açıklamada bulunan ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aygün, “Van Gölü Havzası'ndaki arıtma tesislerinin verimli çalışmamasından kaynaklanan kirliliğin önüne bir an evvel geçilmesi artık elzem bir duruma gelmiştir. Son yıllarda gölün su seviyesinin de düşmesi nedeniyle nahoş görüntüler ortaya çıkmıştır. İkinci bir Van Gölü yok. Belediyelerimizle ve bölge halkımızla beraber bu gidişata dur demeliyiz. Van Gölü kapalı bir havzadır. Havzada göl su kalitesinin korunması ve turizm potansiyelinin ortaya konması önemlidir” dedi.

Van Gölü'nün son durumuyla ilgili değerlendirmede bulunan ASAD Üyesi ve Bilecik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Edip Avşar ise “Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölü olup önemli bir turizm potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır. Ancak hızlı şekilde kirlenmekte ve bu potansiyeli hızla yok olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kentsel atık sularının arıtılmadan Van Gölü'ne deşarj edilmesinin önlenmesi gerektiğine dikkat çeken Avşar, “Arıtma amacıyla hem Van hem Bitlis kıyı şeridinde atık su arıtma tesisleri yapılmıştır. Ancak bu tesislerin bazılarında işletme problemleri mevcuttur. Örneğin Tatvan ilçesinde kanalizasyon şebekesinin bir kısmı atık su arıtma tesisine bağlı olmadığından ‘Afet Kotu' altında yer alan yerleşimlerin atık suları arıtılmadan göle deşarj edilmektedir. İlgili kurumların ve yerel yönetimlerin kendi aralarında uzlaşma sağlayarak, bu sorunu ivedilikle çözmeleri gerekmektedir. Atık su arıtma tesislerinin düzenli çalışabilmesi için teknik ve altyapıya yönelik ihtiyaçlarının karşılanması elzemdir. Kıyı tahribi de Van Gölü çevresinde karşılaşılan bir kirlilik kaynağıdır. Göllerin kıyıları ile birlikte yaşayan bir ekosistem olduğu düşünülürse uzun vadede bu durum Van Gölü'nü olumsuz yönde etkileyecektir. Kıyı tahribi sonucu insanların gölle ilişkisi kopmakta ve gölden yararlanmaları engellenmektedir. Tatvan'da bulunan belediye mezbahası atık sularını arıtmadan Kotum Deresi'ne vermekte ve bu atık sular Van Gölü'ne dökülmektedir. Tespit edilen problemlerin giderilmesi açısından kıyı şeridinde mevcut atık su arıtma tesislerinin iç izlemelerinin yapılması, tesislerin arıtma verimlerinin izlenmesi ve verimi arttıracak önlemlerin alınması gereklidir. Ayrıca hali hazırda arıtılmadan direkt göle deşarj edilen atık suların kolektörlerle toplanması ve merkezi tesislerde arıtılması tavsiye edilmektedir. Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölü olup önemli bir turizm potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır. Ancak hızlı şekilde kirlenmekte ve bu potansiyeli hızla yok olmaktadır” şeklinde konuştu.