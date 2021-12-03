ASAD'dan fidan dikim etkinliği

Anadolu Su Altı Araştırmaları Sporları Derneği (ASAD) tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde fidan ekimi gerçekleştirildi.

ASAD Başkanı Mehmet Salih Aygün ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen fidan ekimi kapsamında Van Gölü'nün ana damarlarından olan Sapor Suyu kenarına fidan dikimi yapıldı. Geleceğe bir nefes ol etkinliği kapsamında Bitlis'in hayırsever ailesi Eren Holding ve Bitlis Eğitim Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından bağışlatılan ve yüzlerce fidanı toprakla buluşturan ASAD üyeleri tarafından toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aygün, kendilerine miras kalan doğayı bozmadan gelecek nesillere aktarmanın bir görev olduğunu söyledi. Geleceğe bir nefes ol etkinliği kapsamında Bitlis'in hayırsever ailesi Eren Holding ve Bitlis Eğitim Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından bağışlanan yüzlerce fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Aygün, “Van Gölü'nün ana damarlarından Sapor Suyu'nun dere boyunda toprak kaymalarına engel olacak şekilde ağaçlandırma yapıyoruz. ASAD olarak daha temiz bir çevre, daha temiz bir su, yaşanabilir bir kent için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Fidan dikmek yaşama dair yapılacak en güzel eylemlerden biridir. Yaşadığımız toprağa ne denli güzellikler kazandırdığını hepimiz biliyoruz. O halde mutlaka ağaç dikelim. Bir canlının yaşamasını sağlamak ve çoğaltmak anlamına da gelmektedir ağaç. Ağaçların tüm canlı türleri ve özellikle de insanlar için önemi çok fazla. Havanın temizlenmesini sağlar. Daha fazla oksijen, erozyondan korur, başka canlılara yuva olur. Çevreyi güzelleştirir. Faydaları saymakla bitmez. Fidan dikelim ve ülkemize doğamıza kazandıralım. Gelecek nesillerimiz nefes alsın” diye konuştu.