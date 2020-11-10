Bitlis’in Güroymak ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen anma törenine; Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Altınay, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, STK temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Zeyrek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saat 09.05'de sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayrakların yarıya indirilmesiyle tören sona erdi.