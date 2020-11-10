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Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82.yıl dönümü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.


Ahlat Kaymakamlığı önünde çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Alpaslan Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Yaşasın tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.


Tören, öğrenciler tarafından okunan şiirlerle devam etti. Ardından 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen mektup, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin takdim edilmesiyle tören sona erdi.


Törene Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı Gonca Bay, kurum amirleri ve bazı vatandaşlar katıldı.

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