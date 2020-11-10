İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82.yıl dönümü

Bitlis’in Hizan ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.


Hükümet Konağı bahçesinde başlayan program kapsamında kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından ise program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, bayrakların yarıya indirilmesiyle sona erdi.


Törene Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakçı, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet Durmuş, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.