Atıl durumdaki okul binası geri dönüşüm malzemeleriyle sosyal tesise dönüştürüldü

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyünde 50 yıl önce yapılan ve atıl vaziyette olan eski okul binası, bir grup öğretmen ve gönüllünün bir araya gelerek oluşturduğu ‘Renkli Rüyalar Grubu' tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak öğrenciler için sosyal tesise dönüştürüldü.

Taşharman köyünde sosyal tesis olarak dönüştürülen binanın açılışına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, Renkli Rüyalar Grubu'nun gönüllü öğretmenleri, köy okulu öğretmenleri, öğrenciler ve Tatvan Gençlik Merkezi gönüllüleri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Çağatay ve beraberindekiler sosyal alana dönüştürülen binada yapılan çalışmaları inceledi. Daha sonra okulun ilk hali ve yapılan çalışmalarla ilgili sinevizyon gösterimini izlendi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, grubun Bitlis ve ilçelerinde 26 okulda bu tür çalışmalara imza attığını belirterek, “Taşharman köyü Ahlat ilçemizin en güzel köylerinden bir tanesidir. Toplamda 141 öğrencisi var. Şu anda içinde bulunduğumuz bina eski okul binası. 50 yıllık bir bina aslında. Bu binayı anaokulu öğrencilerinin kullanması için Tatvan'da faaliyet gösteren Renkli Rüyalar isimli bir sivil toplum grubu bu okulla birlikte Bitlis'te toplamda 26 okulu böyle güzel kullanılabilir hale getirmiştir. Geçen yıl da bu tür okulların açılışlarına davet etmişlerdi. Ancak pandemiden dolayı gidememiştik. Bu yıl birazda normalleşmeden sonra Taşharman köyümüzdeki bu okulumuzu açtık. Çok da güzel olmuş. Şu anda içinde bulunduğumuz okul 50 yıllık ama içinde yapılanlardan sonra sanki dün yapılmış gibi gösteriyor. Burada tamda gündeme uygun bir şekilde geri dönüşüm malzemeleri ile oluşturulmuş. Eski araç lastikleri, paletler burayı daha kullanılabilir hale getirmiş. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize ve katkı sunan köylülerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Renkli Rüyalar Grubu Koordinatörü Süleyman Sertal da, Ahlat ilçesine bağlı Taşharman İlkokulundaki projelerinin birden fazla aşamadan oluştuğunu belirterek, “Öncelikle okulun dış bölümünde bir çalışma yaptık. Dış duvarlar farklı renklerle boyandı. Atıl vaziyetteki okulumuz yaklaşık 50 yıllıktı. Okulumuzu Onursal Başkanımız Asım Kardoğan'ın annesi ve babası olan Halime ve Zeki Kardoğan adına yeniden eğitime kazandırdık. Bu çalışmayı öğrencilerin bilişsel süreçleri, fiziksel ve bedensel durumlarına göre düzenledik. Birinci bölümde spor salonu olarak düzenleme yaptık. Duvarlara, Türk ve dünya sporuna katkıda bulunmuş sporcuların resimlerini çizdik. İkinci bölümde sinevizyon bölümü var. Burada özellikle öğrencilerin zihinsel gelişimine yönelik olarak projeksiyon çalışması yaptık. Üçüncü bölüm ise özellikle öğrencilerin düşünsel ve zihinsel faaliyetlerini göz önünde bulundurarak, bir kütüphane, okuma köşesi ve zeka atölyesi yaptık. Bunları yaparken, Asım Kardoğan'ın kendi evinde kurmuş olduğu atölyeden faydalandık. Geri dönüşüm malzemelerini de kullanarak değişik bir kütüphane ve zeka oyunları atölyesi yaptık. Burada 50 günlük bir çalışma ile okulumuzu yeniden öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Renkli Rüyalar Grubu öğretmenleri, okulun öğretmenleri ve öğrencileri de bu konuda bizlere destek oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.