AXA Voleybol Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 - Galatasaray: 3

AXA Voleybol Efeler Ligi Play-off Turu ikinci maçında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Salon: Adicevaz Spor

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı

TÜRŞAD: Alp İzzet Akkuş, Vefa Yılmaz, Çağan Baturay (L), Bardia Saadat, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Nevzat Mert Güneş, Marko Vukasinovic, Çağlar Rahmi Aksoy, Hakan Polat, Metehan Ahmet Tetik, Alp Ali Çayır (L), Meteusz Mika

Galatasaray: Selçuk Keskin, Burak Baturalp Güngör, Beytullah Hatipoğlu (L1), Thomas Patrick Edgar, Orçun Ergün, Onurcan Çakır (L), Hakkı Çapkınoğlu, Morteza Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı, Kaan Emir Öztürk, Onur Günaydın, Yasin Aydın, Fatih Eren Uğur

Setler: 17-25, 21-25, 23-25