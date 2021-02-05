Ayber Ailesi'nden Ahlat'a büyük eğitim yatırımı

Bitlis'in Ahlat ilçesinin tanınmış ve büyük ailelerinden olan Ayber ailesi, eğitim yatırımı yapmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Ayber ailesi tarafından Ahlat'ta yapılacak olan özel eğitim uygulama okulu ve Anadolu lisesi için emekli eğitimci Adnan Ayber ile Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz arasında protokol imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan emekli eğitimci Adnan Ayber, “Bitlis İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Korkmaz Bey ile imzaladığımız protokol ile Ahlat'ta annemiz Saadet Ayber adına özel eğitim uygulama okulu ve babamız Ali Ayber adına Anadolu lisesi yaptırmaya karar verdik. Her Ahlatlı Ahlat'a borçludur. Biz de Ahlat'a ve Ahlatlıya olan borcumuzu karınca kararınca ödemeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Ahlat'a, Bitlis'e ve ülkemize faydalı bireyler yetişecektir. Biz aile olarak Ahlat'ta yaşayıp oraya hizmet eden herkese minnettarız. Bu sürecin gerçekleşmesinde destek olan Bitlisli iş adamımız Ahmet Eren Beye, Milletvekilimiz Vedat Demiröz Beye, Bitlis Valimiz Oktay Çağatay Beye, Ahlat Kaymakamımız Fikret Dağ Beye, Ahlat Belediye Başkanımız Abdulalim Mümtaz Çoban Beye, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Korkmaz Beye, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mutluk Özden Beye ve Ahlat Engelliler Derneği Başkanı Neslihan Akdemir Hanımefendiye ailemiz adına teşekkür eder, Ahlat'a ve çocuklarımıza hayırlı olmasını dileriz” dedi.