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Bakan Selçuk'un danışmanının Bitlis ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un danışmanı Turgay Öntaş ve beraberindekiler Bitlis’i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un danışmanı Turgay Öntaş ve beraberindekiler Bitlis'i ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile Bitlis'teki okulları ziyaret eden Turgay Öntaş, uzaktan eğitim sürecinin yerinde değerlendirilmesi ve sürecin iyileştirmesi için öğretmenler ile görüş alışverişinde bulundu.


Ziyaret kapsamında Bölükyazı Tekel Edip Safter Gaydalı Yatılı Bölge Ortaokulunu da ziyaret eden Öntaş, İl Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, öğretmenler ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

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