Bakan Soylu'nun danışmanı Sevgili'den Hizan'a ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Fevzi Sevgili, Bitlis'in Hizan ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Kaymakam Nurhalil Özçelik'i ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Sevgili, daha sonra Kaymakam Özçelik ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Ardından öğretmenevinde muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelen Kaymakam Özçelik ve Sevgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak vatandaşların selamını iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özçelik, “Bölgeyi çok iyi bilen ve bölgenin gelişmesi için yakın destek veren hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretten büyük mutluluk duyduk. Ayrıca çalışmalarımızda desteklerini bizden ve ilçemizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükran ve saygılarımı arz ediyorum” dedi.