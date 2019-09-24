İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başarılı sporcular altınla ödüllendirildi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren 43 sporcuyu altınla ödüllendirdi.


Bitlis Valiliği konferans salonunda düzenlenen törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan, antrenör ve sporcular katıldı. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, elde edilen başarıların göğüslerini kabarttığını belirterek, “Sizler Bitlis'in ve Türkiye'nin gururusunuz. Sizler, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında dereceye girerek bizim göğsümüzü kabarttınız. Her zaman sizin yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sizler bizim gururumuzsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Hepinizi tek tek tebrik ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.


Yapılan konuşmanın ardından ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara altın hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.