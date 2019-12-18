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Başarılı sporculardan Kaymakam Özkan'a ziyaret

Ankara’da gerçekleştirilen Wushu Kungfu 4.

Ankara'da gerçekleştirilen Wushu Kungfu 4. Balkan Şampiyonasında derece elde eden sporcular, Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.


Antrenör Abdurrahman Kaçak ve sporcuları makamında kabul eden Kaymakam Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şampiyonada elde edilen başarılarla ilgili Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı bilgilendiren antrenör Abdurrahman Kaçak, gerçekleştirilen şampiyonaya katılan sporculardan Baran Çevik'in Balkan şampiyonu, Onur Sülün'ün 2., Mustafa Demir ve Tuba Erel'in 3. olduğunu, diğer sporcuların ise milli sporcu unvanı aldığını belirtti.


Antrenör Abdurrahman Kaçak, ayrıca spora ve sporcuya verdiği desteklerden ötürü Kaymakam Özkan'a teşekkürlerini iletti.


Elde edilen başarının önemine vurgu yapan Kaymakam Özkan, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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