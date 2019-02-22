Başkan Aksoy, projeleriyle Tatvan'a ivme kazandırdı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 5 yıl içinde hayata geçirdiği bir birinden önemli projelerle kentin değişim ve gelişimine ivme kazandırdı.

2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde büyük bir oy farkıyla Tatvan Belediye Başkanlığını kazanan Başkan Aksoy, 5 yıllık süre zarfında hayata geçirdiği projelerle adeta ilçeyi bölgenin parlayan yıldızı konumuna getirdi. İlçeye kazandırdığı eserler ve projelerle çehresini değiştirip, değişim ve gelişiminin önünü açan Başkan Aksoy, bu sayede kenti bir adım daha ileriye taşıyarak, tüm Türkiye'de tanınan bir ilçe konumuna getirdi. Bir birinden özel ve güzel projeleriyle adeta ilçeye ivme kazandıran Başkan Aksoy, 5 yıllık sürede hayata geçirmek üzere söz verdiği projelerin neredeyse tamamını hayata geçirerek büyük bir başarıya imza attı. Özellikle ilçenin Van Gölü sahilinde hayata geçirdiği devasa park projeleriyle ilçeye nefes aldıran Başkan Aksoy, ilçede her geçen gün büyük bir sorun haline gelen içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına da kalıcı çözümler getirdi. Alt yapıdan üst yapıya, sosyal projelerden toplumsal projelere kadar birçok projeyi bir bir ilçeye kazandıran Başkan Aksoy, ilçe halkının gönlünde yer edinen başkanlar arasındaki yerini aldı.

5 yılda 200 milyonluk yatırım

Tatvan Belediyesi olarak Tatvan'da son 5 yılda hayata geçirdikleri projelerle ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Belediye Başkanı Fetah Aksoy, 5 yıl içerisinde ilçeye yaklaşık 200 milyonluk yatırım yaptıklarını söyledi. Alt yapısından üst yapısına, 400 bin metrekare sahil projesinden modern belediye binasına, şehir ışıklandırılmasından tarihi yapıların onarılmasına, sosyal faaliyetlerden uyuşturucuyla mücadeleye, kültürel etkinliklerden ilçenin tanıtımına ve çok amaçlı salonlara, ilçenin imar sorunundan turizmine varana dek yaptığı yüzlerce projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Aksoy, 5 yıl boyunca ayrım yapmadan tüm Tatvanlılara hizmet ettiklerini ifade ederek, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar sürekli ilçemize hizmet kazandırmak için çalıştık. Allah'ın izniyle de 5 yılda sayısız eser ve hizmeti ilçemize kazandırdık. Bunlardan sadece bazılarından bahsedecek olursak; 14 bin metrekare alan üzerinde kurulan ve 10 bin metrekare kapalı alana sahip belediye yeni hizmet binasını yaptık. Sergi ve kongre merkezi binamız ise 3 bin metrekare kapalı alana sahip olup, içerisinde iki adet çok amaçlı salon, kafeterya ve mescitler yer alıyor. Bilgi evi ve kitap kafe projemizin inşaatı devam etmekte ve sezon içinde tamamlanmış olacak. Gençlerimize özel alanlar oluşturduk. Şehir Gençlik Merkezi binasının da inşaat aşaması tamamlandı. Sahil Parkını ziyaret edecek vatandaşlarımız için Hazreti Ayşe Camisini tamamlayarak ibadete açtık. İlçe için büyük öneme sahip tarihi işletme otelinin restorasyon çalışmasını bitirme aşamasına getirdik. Bölgede benzeri olmayan Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi yaptık. İlçemizde büyük bir eksiklik olan modern bir hayvan pazarını yaptık. Belediye hizmet araçlarımız için tamirhane atölyesini açtık. Yaklaşık 40 yıldır devam eden altyapı sorununa dur diyerek, hazırlamış olduğumuz 220 kilometrelik içme suyu altyapı projemizi hayata geçirdik. 210 kilometre uzunluğundaki alt yapı projemizi gerçekleştirdik. 22 mahallemizin 20'sinin doğalgaz çalışmalarını tamamladık. Altyapısı tamamlanan tüm sokaklarımızda parke çalışmalarını yaptık. İlçeye 400 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Sahil Parkı Projesi, Feribot Parkı Projesi, İşletme Parkı 3'üncü Etap Projesi, İstasyon Parkı Projesi, Van Gölü Mesire Alanı Projesi, Pınarbaşı Semt Parkı Projesiyle toplamda 400 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Halkımızın yıllardır imara açılmasını talep ettiği Rahva bölgesinin imar plan çizim ihalesi gerçekleştirerek, bu sorunu ve 20 yılı aşkındır devam eden afet kodu sorununu çözdük. Ve ilçemizin ihtiyacı olan daha birçok projeyi hayata geçirdik” diye konuştu.

“Vefa borcumuzu ödedik”

Halka hizmeti her zaman Hakk'a hizmet olarak gördüklerini belirten Başkan Aksoy, kente kazandırdıkları hizmetlerle vefa borcunu ödediğini ifade ederek, “Bizler tüm bu projeleri hayata geçirip bu hizmetleri yaparken hiçbir beklenti içerisinde olmadan sadece doğup büyüdüğümüz şehrimize ve şehrimizin güzel insanlarına karşı olan vefa borcumuzu ödemek için yaptık. Geriye dönük 5 yılda yaptığımız hizmetlere baktığımızda, gönül rahatlığıyla bu vefa borcumuzu ödediğimize inanıyorum. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yapmış olduğumuz tüm bu hizmetlerin ilçemize ve ilçemiz halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tüm bu hizmet ve eserlerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.