Başkan Aksoy'un Öğretmenler Günü mesajı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Aksoy yayımladığı kutlama mesajında, "Öğretmenlik emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi ilişkisine dayanan en onurlu mesleklerden biridir. Büyük bir özveri ile çalışan öğretmenlerimiz, çocuklarımızı yetiştiren, verdikleri eğitimle topluma şekil veren yüce bir görevin fedakâr temsilcileridir. Geçmişte olduğu gibi bugün de öğretmenlerimiz yurdun en ücra köşelerinde fedakârca çalışmakta, bulunduğu yerdeki insanlara yeni ufuklar açmak için çaba harcamaktadırlar. Dolayısıyla, ülkemizin her yönden gelişmesine vesile olmaktadırlar. Çünkü sahip olduğumuz genç ve dinamik nüfusu işleyecek, cevherleri bulup ortaya çıkaracak ve ülke hizmetine sunacak olan bizleri yetiştiren öğretmenlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, icra etmiş oldukları kutsal görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.