Başkan Aktaş, ilk nikâhını kıydı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, ilk resmi nikâhını kıyıp, Feride Aydın ve Rıdvan Yavaş çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanlığı görevini devralan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, ilk resmi nikâhını kıydı. Feride Aydın ve Rıdvan Yavaş çiftinin bir ömür boyu birlikte mutlu olma kararlarını resmileştiren Başkan Aktaş, evlilik cüzdanını geline verdi. Hizan Belediyesi Nikâh Salonunda gerçekleşen törende birlikte mutlu bir gelecek kurmak için ilk adımı atan çiftin nikâhını kıymaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Aktaş, Feride Aydın ve Rıdvan Yavaş'ı tebrik edip bir ömür boyu huzur ve mutluluklar diledi.