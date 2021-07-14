Başkan Çetinsoy'dan ‘Taşkın Koruma' projesi müjdesi

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, yapılan girişimler sonucunda ‘Taşkın Koruma' projesinin onaylanarak ihale aşamasına geldiğinin müjdesini verdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Çetinsoy, “Beldemizin içerisinden geçen dere üzerinde daha önce yapılan ve belli bir noktada bitirilen taşkın koruma duvarının devamının yapılması için girişimlerimiz sonuç verdi. Taşkın koruma projesi programa alındı ve en kısa zamanda ihalesi yapılıp başlanacak” dedi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve en az 1100 metre daha taşkın koruma duvarının uzatılacağını belirten Çetinsoy, “Ayrıca bu çalışmaların bitmesiyle birlikte mezarlık yolumuzun belli kısımlarının güzergahını değiştirerek, bu yolumuzu daha da sağlamlaştıracağız. Bu anlamda talebimize olumlu cevap veren Devlet Su İşleri Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız'a ve bu konuda her zaman yanımızda bulunan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen değerli milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler'e beldem adına şükranlarımı sunuyorum. Bu çalışmalar şimdiden beldemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.