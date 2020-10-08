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Başkan Çoban doğalgaz çalışmalarını inceledi

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı A.

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ilçede devam eden doğalgaz çalışmalarını inceledi.


Ahlat Belediyesi ile yüklenici firma tarafından yapılan protokolün ardından ilçede doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçenin Mazlum Yegül caddesinde yürütülen doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, çalışmaların gayet sağlıklı ilerlediğini söyledi. Başkan Çoban, “Doğalgaz çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Çalışmalar vesilesiyle tahrip olan tüm yollarda da tadilat ve yol yapım çalışmalarımız sürüyor. Özveriyle çalışan tüm ekibimizi kutluyoruz” dedi.

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