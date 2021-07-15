Başkan Çoban'dan 15 Temmuz mesajı

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Milletimizin yazdığı her kahramanlık destanı tarihe derin izler düşmüştür” diyen Belediye Başkanı Çoban, Türk milletinin vatan sevgisinin her şeyin üzerinde olduğuna vurgu yaptı. Başkan Çoban, “Kahraman milletimiz hain darbe girişimini sadece 15 Temmuz tarihinde değil, yapılanları gelecek nesillere de anlatarak daima diri tutacaktır. O karanlık gecede kahraman Türk milleti, milli mücadele ruhunu aynı kararlılıkla yansıtarak işgalcilerin üstesinden gelmeyi başarmış, tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkıldığının dersini vererek cansiperane duruş sergilemiştir. Hain darbe girişimin bastırılmasının ardından milletimiz meydanları boş bırakmamış çoluk çocuk demeden tüm il ve ilçelerde 28 gün boyunca gece nöbetler tutmuştur. 15 Temmuz'un canlı şahitleri olarak ne söylesek ne anlatsak o gece yaşananları ifade etmeye kelimeler kifayetsiz kalıyor. 15 Temmuz, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu mücadelenin ve zaferin sahibi Türk milletidir, milletimizin tüm fertleridir. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı direnişimizin beşinci yıl dönümünde millet olarak vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmanın gurunu yaşıyoruz. Hain terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyor, vatan müdafaasında şahadet şerbeti içen tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz kalkışmasında hayatlarını kaybeden 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi iletiyor, hainlere karşı mücadele de yaralanan gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum” dedi.