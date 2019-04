Başkan Çoban'dan Ahlat halkına teşekkür

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yerel seçimleri üçüncü kez kazanarak güven tazeleyen Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat halkına teşekkür etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yerel seçimlere Cumhur İttifakının adayı olarak giren Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, yeniden belediye başkanı seçildi. Başkan Çoban'a ilçe halkı tarafından tebrik ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Makamında ağırladığı gazetecilere seçim değerlendirmesi yapan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, hiçbir ayrım yapmaksızın tüm ilçe halkını kucaklayacaklarını söyledi.

Ahlat'ta sandık başına gidip oy kullanan 13 bin seçmenin tamamına kendi seçmenleri gözüyle baktıklarını vurgulayan Çoban, Ahlat'ın birliğini, dirliğini, kalkınmasını, geleceğini elbirliğiyle koruma ve geliştirme anlamında ilçe halkının ciddi iradeli bir karar verdiğini ifade etti. Bu iradenin sadece Ahlat'ı değil tüm Türkiye'de Ahlat'ı takip eden Ahlat sevdalılarını memnun ettiğini belirten Başkan Çoban, "İnşallah başta Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakının mensuplarının beklentilerini Ahlatlı boşa çıkarmamıştır. Bizim açımızdan da olaya baktığımızda bu üçüncü seçimimiz ve her seçimde vatandaşımız yüzde 100 oyumuzu artırarak bize destek vermiştir. Bu da ziyadesiyle vatandaşımızın bizlere itimadının göstergesi olmuştur. Şimdi bize tek bir şey düşüyor. Seçimde de böyle bir lisan kullandık. Siyaseten hiç kimseyi eleştirme gibi bir ahlak göstermeyerek bunun yerine işimizi, projelerimizi, gelişmemizi, kalkınmamızı anlatarak çalıştık. Vatandaşımızın da öyle zannediyorum ki oyunun adresi kalkınma, gelişme, huzur, birlik ve dirlikten yana oldu. Bizde bu saatten sonra Ahlat'taki oy kullanan 13 bin seçmenin tamamına kendi seçmenimiz gözüyle bakıyoruz. Artık bize şu oy verdi, bu vermedi gibi bir konuya girmeden tüm Ahlat halkını kucaklama derdindeyiz. Yine beni mutlu eden ayrı bir şey var. Her siyasi partinin ama her siyasi partinin mensuplarından bize gönül, destek ve oy vermelerinin varlığı zaten böyle bir neticeyi ortaya çıkardı. Yoksa tek bir siyasi parti anlamında da bir netice değildi. Bu nedenle hiç kimseye laf söyleme hakkımız yok. Bir tek şey kalıyor, Allah için millete hizmet etmektir” dedi.

Başkan Çoban, seçim sürecinde Cumhur İttifakına bağlı her iki partinin teşkilatları, gençlik kolları, kadın kollarının vatandaşla bütünleşmeyi başardıklarını belirterek, "Onlara da gayretlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bize bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz'e, milletvekillerimiz Vahit Kiler ile Cemal Taşar'a, il başkanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabi teşekkürün en büyüğü de bize bu görevi yeniden layık gören tüm Ahlatlı hemşehrilerimedir. Öte yandan ilçemizde seçim güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize ise ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Ahlat'ta 1071 ruhu yeniden inşa ediliyor”

Başkan Çoban, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı külliyesini inşa edilmesinin ve yine 1071 ruhunu yeniden inşa etme gayretini tarihi bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Ahlat'a devletimizin ve hükümetimizin böyle sevgi ve muhabbet çerçevesinde yaklaşması, vatandaşlarımızın da aynı sevgiyle cevap verme gayretine gitmesine vesile olmuştur. Öyle ümit ediyorum ki bin yıl önceki başkentimiz Ahlat, bu saatten sonra gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekse Devlet Bahçeli'nin gerekse hükümetimizin kabine mensuplarının buranın inşası ve gelişmesinde bizlere ciddi anlamda destek vereceğinin işaretini vermiştir. Bizde planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Yani artık tarihteki ibda ve inşa devletimizin misyonunu yüklenen Ahlatlı bugünkü ruhaniyette Türk'üyle, Kürd'üyle herkes birbirini kucakladı. Nüfusumuz göçü durduran bir süreç yaşamıştır. Olumsuz bir göç veriyorduk. Civar ilçelerimizde baktığınızda Ahlat başarılı çıkmıştır ve göçü durdurarak nüfusunu artırmıştır. Herkes olumsuzluk beklerken bu nüfustan hayır doğmuştur" diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımız 25 Ağustos'ta Ahlat'ta konaklayacak”

Başkan Çoban, bu yaz Malazgirt Zaferi kutlama festivalin çok muhteşem olacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız ve tüm bakanlarımızın iştirakiyle kutlamaları yapacağız. Köşkü bitireceğiz ve Allah nasip ederse bu yıl 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Ahlat'ta konaklayacak. Yani Cumhurbaşkanımızın burada aldığı karar 1071 ruhunu yeniden inşa kararıdır. 26'sında ise inşallah Malazgirt'e geçeceğiz. Böyle bir çalışma karşımızda var. Bunların hepsinin topladığınızda yeni bir cazibe merkezi doğmuştur. Bu ilimiz, bölgemiz ve İslam alemi için çok önemlidir. Bu aynı zamanda yarın Ortadoğu'daki devlet başkanlarını burada ağırlayacağımız anlamında bir işarettir. Türkiye'deki üçüncü Cumhurbaşkanlığı Köşkü Ahlat'ta yapılacak. Devletimiz bin yıllık Anadolu tarihini bütünleştirmiştir. Tarihi bütünleştirmeden ülkeyi bütünleştiremezsiniz” şeklinde konuştu.