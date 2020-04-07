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Başkan Çoban'dan Berat Kandili mesajı

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Çoban, yayımladığı mesajında, “Aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik eder; ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Allah salgın hastalıktan, afetten ve musibetten bizleri muhafaza eylesin” dedi.

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