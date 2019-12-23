Başkan Çoban'dan öğrencilerin sosyal yardım projesine destek

Mümtaz Çoban, Yunus Ensari Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan “Paylaşan Eller” adlı sosyal projeye destek verdi.

Yunus Ensari Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları yardım projesine destek veren Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Çoban, makamında ağırladığı öğrencilerle bir süre sohbet etti. Yapmış oldukları bu anlamlı projeden dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini kutlayan Çoban, her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Öğrenciler ise, ihtiyaç sahibi insanlar için hazırlanan dolapların yapımını üstlenen Başkan Çoban'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

“Paylaşan Eller” projesi

Yunus Ensari Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan “Paylaşan Eller” projesi kapsamında, Ahlat Belediyesinin desteğiyle yapılacak olan yardım dolapları, ilçe merkezindeki işlek caddelere bırakılacak. Bu dolaplara isteyenler, giyim ve benzeri ürünleri bırakabilecek. Belirlenen sürelerde gönüllü öğrenciler ve öğretmenler eşliğinde açılacak dolaplardan toplanan giyim ve benzeri malzemeler, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.